غضب في مصر بسبب تصرف أحد أعضاء البرلمان

في خرق للإجرءات التي أقرتها الحكومة بشأن تفشي فيروس كورونا، أقام نائب في البرلمان المصري مأدبة إفطار جماعية يوم الأحد.

وحضر المأدبة التي نظمها النائب، محمد سليم، عضو مجلس النواب عن دائرة كوم أمبو في أسوان، عشرات الأشخاص.

السي النائب محمد سليم مستغلا الحصانة وعازم ١٠٠ فرد على الافطار في طلعت حرب، بيتحدى الدولة تحت حماية السيد علي عبد العال،تحب تقوله ايه؟ pic.twitter.com/3oAsLEYolK — قاهر الفولورز🇪🇬🇪🇬 (@seksek) May 17, 2020

فى مخالفة لقرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة، بمنع التجمعات، وقرارات وزارة الأوقاف بمنع إقامة موائد إفطار جماعية أقام النائب محمد سليم، عضو البرلمان عن دائرة كوم أمبو بأسوان، اليوم الأحد، مائدة إفطار لعدد من زملائه فى مجلس النواب ومواطنين زاد عددهم عن 100 فرد. سحب الثقه . pic.twitter.com/DmLm364z5h — الــسـيـــســـى حبيــــــــــــب الملايين (@Wh9E0) May 17, 2020

وتعتبر هذه التجمعات، خرقا للقواعد التي وضعتها السلطات، التي حظرت تنظيم ما يسمى بـ"موائد الرحمن" وغيرها من التجمعات في شهر رمضان.

المصدر: وسائل إعلام مصرية