فلسطين.. إصابة رضيع بفيروس كورونا

أعلن مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية، مسؤول ملف "كورونا"، كمال الشخرة، نقل رضيع بعمر 3 شهور من قرية في الخليل، إلى العناية المكثفة نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

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وأكد الشخرة، في بيان صحفي، أن مصدر الإصابة في قرية بيت أولا في الخليل، معروف لدى وزارة الصحة، بعكس ما يتم تداوله من بعض المواقع الالكترونية.

وكانت وزيرة الصحة، مي الكيلة، أعلنت أمس عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا لمخالطي العامل الذي أعلن عن إصابته مساء أول أمس في بيت أولا.

المصدر: RT