البحرين تقترب من مستوى 7 آلاف إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الأحد، تسجيل 183 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 6930، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 12 حالة.

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وأوضحت الوزارة البحرينية، أن 119 حالة من بين الإصابات الجديدة بالفيروس تعود لعمال وافدين، و64 لمخالطين لمصابين​​​.

وسجلت الوزارة 12 حالة تعافي من مرض "كوفيد-19"، ليصبح إجمالي حالات الشفاء 2774.

وزارة الصحة تعلن عن تعافي 12 حالة إضافية وتسجيل 183 حالة قائمة جديدة منها 119 حالة لعمالة وافدة، و 64 حالة لمخالطين لحالات قائمة #معاً_ضد_الكورونا#كلنا_فريق_البحرين — وزارة الصحة | مملكة البحرين 🇧🇭 (@MOH_Bahrain) May 17, 2020

وقد سمحت وزارة الصحة البحرينية في 6 مايو الجاري، للمتاجر والمشروعات الصناعية استئناف العمل، وأبقت الحظر مفروضا على المطاعم.

وكانت البحرين قد أغلقت المتاجر والشركات غير الضرورية في أواخر مارس ومنعت دخول الزوار الأجانب لكنها لم تفرض حظر تجوال على عكس دول خليجية أخرى.

المصدر: RT