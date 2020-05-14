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البحرين تسجل 131 حالة شفاء و129 إصابة جديدة بكورونا

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البحرين تسجل 131 حالة شفاء و129 إصابة جديدة بكورونا
Reuters
البحرين
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سجلت وزارة الصحة البحرينية، الخميس، 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الصحة البحرينية، عبر موقعها الإلكتروني، أن حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد وصلت إلى 2353، بعد تسجيل 131 حالة تعافٍ جديدة.    

وأوضحت أنها أجرت 214084 فحصا لاكتشاف فيروس كورونا حتى الآن.   

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تخضع للعلاج من كورونا بلغ 3835، بينها 4 حالات في العناية المركزة.

ووصفت حالة 3831 بالمستقرة، وسجلت البلاد 10 وفيات بالمرض.

المصدر: وزارة الصحة البحرينية

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