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جنبلاط يخرق الحظر الشامل بسبب كورونا.. ويعتذر عبر "تويتر"

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جنبلاط يخرق الحظر الشامل بسبب كورونا.. ويعتذر عبر
Reuters Mohamed Azakir
وليد جنبلاط، زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني
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أعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط، أنه خرق الحظر المفروض في لبنان بسبب تفشي فيروس كورونا، مقدما اعتذاره عن هذا التصرف.

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وكتب جنبلاط عبر صفحته الرسمية على "تويتر" اليوم الأحد، أنه "خالف تعليمات الحجر الصحي وتوجه من بلدة المختارة في الشوف، إلى العاصمة بيروت، وأصيب بحرج كبير عندما صادفه حاجز لقوى الأمن" المكلف بتنفيذ قرارات التعبئة العامة في البلاد، ومن ضمنها قرار الحجر الشامل الصادر عن الحكومة، والذي ينتهي العمل به صباح غد الاثنين.

واعتذر جنبلاط عن هذا التصرف، وقال إنه "في هذه الأوقات الصعبة يجب التقيد لأقصى الحدود بتدابير التعبئة الوطنية من أجل احتواء الوباء".

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اللبنانية كانت فرضت نهاية الأسبوع الماضي حظرا شاملا في البلاد، في إطار العمل على احتواء تفشي فيروس كورونا.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد عن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 911.

جنبلاط يخرق الحظر الشامل بسبب كورونا.. ويعتذر عبر رسم بياني صادر عن وزارة الصحة اللبنانية بشأن إصابات كورونا في البلاد

المصدر: RT

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