جنبلاط يخرق الحظر الشامل بسبب كورونا.. ويعتذر عبر "تويتر"

أعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط، أنه خرق الحظر المفروض في لبنان بسبب تفشي فيروس كورونا، مقدما اعتذاره عن هذا التصرف.

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وكتب جنبلاط عبر صفحته الرسمية على "تويتر" اليوم الأحد، أنه "خالف تعليمات الحجر الصحي وتوجه من بلدة المختارة في الشوف، إلى العاصمة بيروت، وأصيب بحرج كبير عندما صادفه حاجز لقوى الأمن" المكلف بتنفيذ قرارات التعبئة العامة في البلاد، ومن ضمنها قرار الحجر الشامل الصادر عن الحكومة، والذي ينتهي العمل به صباح غد الاثنين.

واعتذر جنبلاط عن هذا التصرف، وقال إنه "في هذه الأوقات الصعبة يجب التقيد لأقصى الحدود بتدابير التعبئة الوطنية من أجل احتواء الوباء".

خالفت اليوم تعليمات الحجر وتوجهت من المختارة الى بيروت وأصبت بحرج كبير عندما رأيت حاجزا لقوى الامن في خلده الذي كان في منتهى اللياقة .انني اعتذر على هذا التصرف في هذه الأوقات الصعبة حيث وجب التقييد الى أقصى حد في العمية الوطنية لاحتواء الوباء وحيث تقوم قوى الامن بأقصى المجهود pic.twitter.com/qYJ06BL6hP — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) May 17, 2020

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اللبنانية كانت فرضت نهاية الأسبوع الماضي حظرا شاملا في البلاد، في إطار العمل على احتواء تفشي فيروس كورونا.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد عن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 911.

المصدر: RT