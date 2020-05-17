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قطر تحدد أول أيام عيد الفطر فلكيا والإجازات الممنوحة

أخبار العالم العربي

قطر تحدد أول أيام عيد الفطر فلكيا والإجازات الممنوحة
صورة أرشيفية
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قالت دار التقويم القطري إن يوم السبت القادم سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا.

وأعلنت الدار في بيان لها، اليوم الأحد، أنه طبقا للحسابات الفلكية التي أجراها المختصون بها، فإن هلال شهر شوال لعام 1441 سوف يولد بعد غروب شمس يوم الجمعة الذي يصادف 22 مايو الجاري. ولهذا سيكون يوم السبت 23 مايو أول أيام عيد الفطر المبارك

وأضاف البيان أنه سيكون يوم التحري عن هلال العيد، وذلك عند الساعة الثامنة والدقيقة التاسعة والثلاثين، مساء بتوقيت الدوحة. 

في غضون ذلك، أعلن الديوان الأميري القطري أنه بمناسبة قرب حلول عيد الفطر فإن عطلة العيد ستكون على النحو التالي:

أولا: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، تبدأ العطلة اعتبارا من يوم الثلاثاء 26 رمضان 1441، الموافق 19 مايو 2020، وتنتهي يوم الخميس الموافق 28 مايو، على أن يباشر الموظفون أعمالهم يوم الأحد الموافق 31 مايو.

ثانيا: مصرف قطر المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف وهيئة قطر للأسواق المالية، يحدد سعادة محافظ مصرف قطر المركزي تاريخ بدء ونهاية العطلة.

المصدر: قنا

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