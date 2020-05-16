بينها 3 وفيات.. حكومة هادي تسجل 16 إصابة جديدة بكورونا في جنوب اليمن

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم السبت عن تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المناطق الخاضعة لسيطرتها جنوبي البلاد.

وأكدت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا التابعة لوزارة الصحة في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي أن 10 من هذه الإصابات الجديدة تعود إلى محافظة عدن والست الأخرى (بما فيها ثلاث حالات وفاة) إلى محافظة لحج.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات التي سجلتها اللجنة منذ 10 أبريل الماضي إلى 122، وتوفى 18 من هؤلاء المرضى.

مستجدات الحالة الوبائية لفيروس #كورونا خلال الساعات الأخيرة

تسجيل (16) حالة إصابة جديدة مؤكدة بينها (3) وفيات كما يلي:

(10) حالات محافظة عدن.

(6) حالات محافظة لحج بينها (3) وفيات.

بهذا يرتفع عدد الحالات المؤكدة التراكمية منذ العاشر من أبريل إلى (122) حالة، بينها (18) حالة وفاة. — اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا (@YSNECCOVID19) May 16, 2020

كما سبق أن أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية عن تسجيل إصابتين بكورونا في العاصمة صنعاء ووفاة أحد المريضين.

ولا تزال عدن أكبر بؤرة للفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في اليمن بـ66 حالة إصابة، بما فيها خمس وفيات.

المصدر: RT