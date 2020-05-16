 
مباشر

وزير مصري: الإسراع في مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

أخبار العالم العربي

وزير مصري: الإسراع في مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل
heatcomfort.nl
وزير البترول يصدر توجيهاته بشأن الغاز
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nw0z

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، إن سياسة الوزارة تقوم على تعزيز الرصيد الاستراتيجي للغاز المنزلي.

إقرأ المزيد
السلطات المصرية
السلطات المصرية "تسعف" قطاع الطيران المدني في مواجهة كورونا

وأشار الوزير خلال جولة تفقدية لمصنع "تعبئة أسطوانات البوتاغاز" في منطقة القطامية بمنطقة مصر الجديدة، إلى أن إجمالي أسطوانات الغاز المنزلي التي يتم ضخها في الأسواق حاليا، يبلغ حوالي مليون أسطوانة يوميا.

وزير مصري: الإسراع في مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل
اليوم السابع
وزير البترول المصري يصدر توجيهاته بشأن الغاز المنزلي

 وحول المشروعات المنتظرة في القطاع، أشار الملا إلى عدد من المشروعات الجديدة لزيادة السعات التخزينية للغاز الموزعة جغرافيا بعدد من المحافظات في مصر، وذلك بالتوازي مع الإسراع في تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ليحل بديلا عن الغاز.

وزير مصري: الإسراع في مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل
اليوم السابع
وزير البترول المصري يصدر توجيهاته بشأن الغاز المنزلي

 

المصدر: اليوم السابع

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا