وزير مصري: الإسراع في مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، إن سياسة الوزارة تقوم على تعزيز الرصيد الاستراتيجي للغاز المنزلي.

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وأشار الوزير خلال جولة تفقدية لمصنع "تعبئة أسطوانات البوتاغاز" في منطقة القطامية بمنطقة مصر الجديدة، إلى أن إجمالي أسطوانات الغاز المنزلي التي يتم ضخها في الأسواق حاليا، يبلغ حوالي مليون أسطوانة يوميا.

اليوم السابع

وحول المشروعات المنتظرة في القطاع، أشار الملا إلى عدد من المشروعات الجديدة لزيادة السعات التخزينية للغاز الموزعة جغرافيا بعدد من المحافظات في مصر، وذلك بالتوازي مع الإسراع في تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ليحل بديلا عن الغاز.

اليوم السابع

المصدر: اليوم السابع