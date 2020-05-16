الحشد الشعبي يتصدى لعملية تسلل زورق يحمل عناصر "داعش"
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أعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق، اليوم الجمعة، صدها لتسلل عناصر تنظيم "داعش" قرب سد سامراء بمحافظة صلاح الدين شمالي البلاد.
وذكر بيان للحشد أن "الفوج الثالث في اللواء السابع في الحشد الشعبي أحبط عملية تسلل لزورق معاد يحمل مجموعة من عناصر التنظيم"، مشيرا الى "التصدي للإرهابيين قبل إجبارهم على الفرار".
وأضاف أن "الحشد قام بتفتيش المنطقة بعملية لاحقة وعثر على زورق صغير تابع لداعش في المنطقة يحتوي على مؤن غذائية".
المصدر: RT