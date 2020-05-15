 
مباشر

الجزائر تسجل 7 وفيات و187 إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

الجزائر تسجل 7 وفيات و187 إصابة جديدة بكورونا
AFP RYAD KRAMDI
تدابير احترازية ضد كورونا في الجزائر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nvu1

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الجمعة، تسجيل 7 وفيات و187 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

إقرأ المزيد
الجزائر تسجل 7 وفيات و189 إصابة جديدة بكورونا
الجزائر تسجل 7 وفيات و189 إصابة جديدة بكورونا

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 536 والإصابات إلى 6629.

وأكد الناطق باسم لجنة رصد فيروس كورونا جمال فورار أن 113 شخص تماثلوا للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 3271.

وتشير الإحصائيات المسجلة إلى استقرار في عدد الوفيات والإصابات الجديدة مقارنة مع الأيام الماضية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا