الجزائر تسجل 7 وفيات و187 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الجمعة، تسجيل 7 وفيات و187 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

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ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 536 والإصابات إلى 6629.

وأكد الناطق باسم لجنة رصد فيروس كورونا جمال فورار أن 113 شخص تماثلوا للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 3271.

وتشير الإحصائيات المسجلة إلى استقرار في عدد الوفيات والإصابات الجديدة مقارنة مع الأيام الماضية.

المصدر: RT