سوريا.. حريق في محطة تحويل حماة يقطع الكهرباء عن مناطق واسعة

أعلنت وزارة الكهرباء السورية خروج محطة تحويل حماة الثانية من الخدمة نتيجة حريق أدى إلى انقطاع التغذية الكهربائية عن مناطق واسعة.

وأوضحت الوزارة أن الحريق الذي نشب صباح اليوم الجمعة في محطة تحويل حماة الثانية أدى إلى فقدان التغذية الكهربائية في محافظة حلب وقسم من أحمال (المنطقة الساحلية ومحافظة حماة).

وأشارت إلى أن التغذية الكهربائية عادت جزئيا، و"تم استنفار الورشات الفنية لإصلاح الأضرار وإعادة الوضع إلى ما كان عليه".

وكانت شركة كهرباء حماة أعلنت أن رجال "ورشات فرع تشغيل المنطقة الوسطى يعملون على تأمين التيار الكهربائي من مصادر أخرى واستبدال المحولة والكابلات"

وقالت إن ذلك "يأخذ وقتا طويلا عدة أيام" وتقدمت بالاعتذار "من الجميع".

المصدر: RT