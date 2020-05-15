 
مباشر

سوريا.. حريق في محطة تحويل حماة يقطع الكهرباء عن مناطق واسعة

أخبار العالم العربي

سوريا.. حريق في محطة تحويل حماة يقطع الكهرباء عن مناطق واسعة
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nvr8

أعلنت وزارة الكهرباء السورية خروج محطة تحويل حماة الثانية من الخدمة نتيجة حريق أدى إلى انقطاع التغذية الكهربائية عن مناطق واسعة.

وأوضحت الوزارة أن الحريق الذي نشب صباح اليوم الجمعة في محطة تحويل حماة الثانية أدى إلى فقدان التغذية الكهربائية في محافظة حلب وقسم من أحمال (المنطقة الساحلية ومحافظة حماة).

وأشارت إلى أن التغذية الكهربائية عادت جزئيا، و"تم استنفار الورشات الفنية لإصلاح الأضرار وإعادة الوضع إلى ما كان عليه".

وكانت شركة كهرباء حماة أعلنت أن رجال "ورشات فرع تشغيل المنطقة الوسطى يعملون على تأمين التيار الكهربائي من مصادر أخرى واستبدال المحولة والكابلات"

وقالت إن ذلك "يأخذ وقتا طويلا عدة أيام" وتقدمت بالاعتذار "من الجميع".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا