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أسراب من الخنافس تجتاح البقاع اللبناني وتثير هلع السكان (فيديو)

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أسراب من الخنافس تجتاح البقاع اللبناني وتثير هلع السكان (فيديو)
RT
أسراب من الخنافس تجتاح منطقتي بعلبك وعرسال البقاعتين في شمال شرقي لبنان
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شهدت مدينة بعلبك وعدد من قرى البقاع الشمالي في لبنان، ظهور أسراب كبيرة من الخنافس، أثارت هلعا لدى السكان، ما دفع السلطات المحلية إلى إطلاق حملات لمكافحتها عبر المبيدات.

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ففي بلدة عرسال، باشرت البلدية برش أسراب ومجموعات الحشرات والصراصير بالمبيدات داخل البلدة وفي أماكن تجمع مخيمات النازحين، كذلك أطلقت بلدية بعلبك حملة لمكافحة هذه الحشرات بدءا من ساعات الفجر الأولى منعا لتكاثرها.

وقال رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق إن "منطقة البقاع شهدت خلال السنوات السابقة، مثل هذه الظاهرة لانتشار أسراب الخنافس التي تخرج من تحت التراب في الفترة الانتقالية بين فصلي الربيع والصيف"، مؤكدا أن "لا داعي للهلع".

من جهته أكد مدير مراكز التنمية والإرشاد الزراعي في البقاع المهندس خالد ياغي أن هذه "الحشرة هي ذاتها التي ظهرت في العام المنصرم، من نوع خنافس Calosoma olivieri التي تعيش تحت التراب في الشتاء وتخرج في الصيف، وتنتشر في المناطق السكنية"، مشيرا إلى أن "هذه الخنافس تعيش في الظلام، وهي غير سامة، وتعتبر مفيدة للزراعة، لأنها تتغذى على العقارب والجراد والفراش، ويؤدي ظهورها بشكل كبير للمحافظة على توازن الطبيعة".

وتوقع ياغي أن "ينتهي بقاء الخنافس، بمجرد أن يصبح الطقس أكثر حرارة".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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