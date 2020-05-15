أطباء بلا حدود: من المستحيل معرفة مدى انتشار كورونا في اليمن

أكدت منظمة أطباء بلا حدود الدولية، اليوم الجمعة، صعوبة تحديد مدى تفشي فيروس كورونا في اليمن، لضعف قدرة المنشآت الطبية، في البلد الذي يشهد صراعا مسلحا للعام الخامس تواليا.

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وقالت المنظمة في سلسلة تغريدات على حساب بعثتها في اليمن فى "تويتر": "أعلنت السلطات اليمنية عن 85 حالة إصابة بكوفيد-19، وتوفي من بين هؤلاء 12 شخصا​​. ومع ذلك، نظرا لأن القدرة على إجراء فحوص كشف كوفيد-19 في اليمن محدودة للغاية، فمن المستحيل معرفة المدى الكامل لانتشار الفيروس".

وأضافت المنظمة أن "لديها فريقا من الموظفين المحليين والدوليين يعملون على مدار الساعة في مركز علاج كوفيد-19 الذي تديره في مستشفى الأمل بعدن، لتقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى المصابين بالفيروس".

وأعلنت "أطباء بلا حدود" في السابع من مايو الجاري، تسلم فرقها إدارة مركز علاج فيروس كورونا في مستشفى الأمل بعدن "بعد مباحثات مع السلطات المحلية"، مؤكدة أن "السلطات الصحية المحلية تظل مسؤولة عن استجابة كوفيد-19 الشاملة في عدن، بما في ذلك الفحوص وإدارة فرق الاستجابة السريعة".

وتتوزع الاصابات الـ 85 المؤكدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، بـ 48 حالة في العاصمة المؤقتة عدن، بينها 5 وفيات، و13 حالة في محافظة حضرموت، بينها حالة وفاة وأخرى تعافي، و13 أخرى في محافظة لحج، بينها 4 حالات وفاة، و4 حالات في محافظة تعز، بينها وفاة واحدة، و3 حالات في محافظة الضالع، و4 حالات في كل من محافظات مارب وأبين والمهرة وشبوة.

وتضاف إلى تلك الإصابات، حالتان أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية تسجيلهما الأسبوع الماضي في العاصمة صنعاء، إحداهما حالة وفاة، ليبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في اليمن 87 حالة بينها 13 وفاة.

المصدر: سبوتنيك