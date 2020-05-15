فنان سوري مهاجما وزراء بلده: حببوا بالحاكم

هاجم الفنان السوري، بشار إسماعيل، وزراء بلاده بعد تصريحات نسبت لوزير المالية السوري مأمون حمدان قال فيها إن "رواتب الموظفين يمكن أن تكفي".

إقرأ المزيد

وقال بشار في فيديو نشره على قناته في موقع "يوتيوب" أمس الخميس، إن "الوزراء السوريين لا يعرفون معنى كلمة وزير، لأنه لو علموا لكانوا أهلا لحمل هذه الكلمة".

وأضاف أن "الوزير هو الذي يآزر الحاكم ويكون معه ويعمل لصالح المواطنين، الذين يعتبرون قوام الدولة، بدونه لا يوجد لا وزير ولا أمير".

وانتقد تصريحات منسوبة للوزير حمدان بشأن "أن المواطن قادر على أن يعيش من راتبه إذا تدبر أمره بالشكل الصحيح"، ووجه حديثه له: "هل تستطيع تدبر أمرك براتب 50 ألف ليرة.. دائما الإبداع في حالات الحرب وليس السلم.. الإبداع يكون في تحمل المسؤولية وإنقاذ الشعب من حالة يرثى لها".

وأضاف الفنان موجها كلامه للوزير: "هل أنت جاد في تصريحاتك.. إذا أردت قول شيء قل شيئا يفيد المواطن ويجعله يحب وطنه، لا تتحدث من فوق الأساطيح"، مشيرا إلى غلاء المعيشة في سوريا.

وفي وقت سابق، نفت وزارة المالية السورية صحة التصريح المنسوب لوزيرها، وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة لـ RT أن الوزير ظهر بتاريخ 13/5/2020 باتصال هاتفي على قناتي "السورية" و"الإخبارية"، للحديث عن أهمية صدور المرسوم التشريعي رقم /10/ لعام 2020، وانعكاساته التنفيذية وموعد صدورها.

وأكد المكتب أن حمدان لم يتطرق أبدا للحديث عن الراتب، فالمرسوم يقضي بإعفاء المواد الأولية المستوردة اللازمة للإنتاج الصناعي من الضرائب والرسوم.

وكانت قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تلك العبارة المنسوبة للوزير حمدان، وسط حالة من التندر عليها.

المصدر: RT