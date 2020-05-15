مصر.. أول تصريح رسمي عن عدد أعضاء الهيئات القضائية المصابين بكورونا

أعلن المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة في مصر، رضا محمود السيد، أن 6 من القضاة وأعضاء النيابة العامة المصرية مصابون بفيروس كورونا المستجد.

وأشار السيد إلى أن "حالات الإصابة بين السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة، والتي تم الإخطار بها لغرفة العمليات (المشكلة من مجلس إدارة النادي) ست حالات، خمس منها متواجدة بالمستشفيات وحالة واحدة بالمنزل، وجميعها مستقرة".

وأكد المتحدث "تصميم عرفة العمليات على لتواصل مع الزملاء المصابين"، متمنيا لهم الشفاء.

ناصر حاتم

المصدر: RT