"الافتاء المصرية": جواز إعطاء الزكاة لغير المسلمين اقتداء بالسلف الصالح

أجازت دار الافتاء المصرية إعطاء الزكاة لغير المسلمين من المواطنين المحتاجين إلى العلاج أو الوقاية من عدوى كورونا وغيرها من الأمراض، وكذلك في كفايتهم وأقواتهم وسد احتياجاتهم.

وأشارت إلى أنها "استندت في فتواها أخذا بظاهر آية الزكاة الكريمة التي لم تفرق بين مسلم وغير مسلم، وعملا بمذهب السلف الصالح في إجراء أموال الزكاة لسد حاجة غير المسلمين، وكذلك سيرة بعض فقهاء المذاهب المعتبرين".

وأضافت دار الافتاء، أن "هذا الأمر يتأكد عند حلول الوباء بمواطني الدولة من غير المسلمين، كما فعله سيدنا عمر بن الخطاب مع المصابين بالجذام من غير المسلمين من كفايتهم من أموال الزكاة".

وأكدت أن "الدين الإسلامي ضرب أروع المثل في التعاون والتعايش وحسن المعاملة لأصحاب الديانات الأخرى، فمنذ أن تأسست الدولة في المدينة المنورة وتوطدت أركانها، لم تفرق بين المسلمين وغيرهم في الحقوق والواجبات".

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT