 
مباشر

"الافتاء المصرية": جواز إعطاء الزكاة لغير المسلمين اقتداء بالسلف الصالح

أخبار العالم العربي

RT
الأزهر في مصر - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nvga

أجازت دار الافتاء المصرية إعطاء الزكاة لغير المسلمين من المواطنين المحتاجين إلى العلاج أو الوقاية من عدوى كورونا وغيرها من الأمراض، وكذلك في كفايتهم وأقواتهم وسد احتياجاتهم.

وأشارت إلى أنها "استندت في فتواها أخذا بظاهر آية الزكاة الكريمة التي لم تفرق بين مسلم وغير مسلم، وعملا بمذهب السلف الصالح في إجراء أموال الزكاة لسد حاجة غير المسلمين، وكذلك سيرة بعض فقهاء المذاهب المعتبرين".

وأضافت دار الافتاء، أن "هذا الأمر يتأكد عند حلول الوباء بمواطني الدولة من غير المسلمين، كما فعله سيدنا عمر بن الخطاب مع المصابين بالجذام من غير المسلمين من كفايتهم من أموال الزكاة".

وأكدت أن "الدين الإسلامي ضرب أروع المثل في التعاون والتعايش وحسن المعاملة لأصحاب الديانات الأخرى، فمنذ أن تأسست الدولة في المدينة المنورة وتوطدت أركانها، لم تفرق بين المسلمين وغيرهم في الحقوق والواجبات".

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا