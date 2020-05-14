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العراق.. استهداف خط لنقل الطاقة الكهربائية في كركوك

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العراق.. استهداف خط لنقل الطاقة الكهربائية في كركوك
Reuters Erik de Castro
محطة توليد الطاقة الكهربائية في كركوك بالعراق - أرشيف
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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم الخميس، عن انفجار عبوة ناسفة، على خط لنقل الطاقة الكهربائية في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وقالت الخلية في بيان، إن "العبوة الناسفة، انفجرت على الخط 33 للضغط العالي، بين قرية إدريس هياس وقرية الكيف في محافظة كركوك"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وأعلنت الخلية، أمس الأربعاء، انطلاق عملية أمنية لملاحقة عناصر "داعش" في كركوك، مشيرة إلى أن "قطعات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك والمتمثلة بالفرقة السادسة شرطة اتحادية والقطعات الملحقة بها تباشر بعمليات تفتيش في مناطق وادي عمشة وقره جم جنوب غربي قضاء الدبس والمناطق المحاذية لها".

وأضافت، أن العمليات تهدف إلى "تعزيز الأمن والاستقرار هناك".

وتستعيد التنظيمات "الإرهابية" نشاطها في الفترة الأخيرة بعد عدة هجمات طالت القوات الأمنية والحشد الشعبي في عدة أماكن من العراق، إذ يحتفظ تنظيم "داعش" بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة "حرب العصابات".

المصدر: "وكالات عراقية + خلية الإعلام – تويتر"

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