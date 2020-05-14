العراق.. كورونا يظهر في السليمانية بعد أسبوعين من اختفائه

سجلت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق الأربعاء، إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية، بعد مرور أكثر من أسبوعين على تسجيل آخر إصابة في المحافظة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها "سجلت إصابة جديدة بفيروس كورونا لرجل في محافظة السليمانية بعمر 50 عاما في مركز محافظة السليمانية".

وفي الأيام الأخيرة استأئفت محافظة السليمانية، حياتها الطبيعية بشكل تدريجي بعد انحسار تفشي فيروس كورونا.



المصدر: RT