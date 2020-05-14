دقلو: هناك أياد خفية تعمل على جر السودان للفتنة (فيديو)

تفقد قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، جرحى أحداث مدينة كادوقلي بمستشفى القوات في شمبات.

وقال دقلو للصحفيين: "هذه الأحداث ليست بالجديدة وهم يقتلوننا بدم بارد، وهو استهداف غادر ومخطط له، وخلفه أياد خفية لتدمير السودان وشعبه".

وأضاف: "سنكشف هذه الأيادي الخفية في حينها.. الحوادث كانت قليلة ولكن الآن هناك أسر تباد بأكملها، وما يحزن أن لدينا قوة كبيرة تقف موقف المتفرج وهناك عمليات إبادة تجري أمامها".

وتابع: "لدينا مثل في دارفور يقول: يموت ولدي ولا خراب بلدي".

وشدد على أن الأمر برمته، عبارة عن "جر قوات الدعم السريع" للمشاكل والفتن، وصدم القوات بالجيش.

ودعا دقلو عناصر القوات إلى الصبر والتأني والحذر من الانجرار وراء تلك المخططات المغرضة.

المصدر: "قوات الرد السريع السودانية – فيسبوك"