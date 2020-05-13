الإمارات.. توزع على العمال كمامات طبية من تصنيع نزلاء المؤسسات الإصلاحية

وزعت المؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية الإماراتية بالمجان، وتزامنا مع "يوم زايد للعمل الإنساني" الكمامات الطبية التي ينتجها النزلاء ضمن مبادرة أطلقتها الوزارة مؤخرا.

ووزعت الفرق المختصة 30 ألف كمامة طبية للحد من انتشار فيروس كورونا على العمال، والتي تم إنتاجها منذ انطلاق المبادرة التي تأتي ضمن البرامج التأهيلية التي تنتهجها وزارة الداخلية في خطط دمج النزلاء بالمجتمع المحلي وإعادة تأهيلهم.

"الداخلية" توزع كمامات طبية من تصنيع نزلاء المؤسسات العقابية على العمال تزامنا مع "يوم زايد للعمل الانساني"#وامhttps://t.co/ZWXJwBifSLpic.twitter.com/oyMJb5U19m — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) May 13, 2020



وعمل النزلاء على إنتاج الكمامات والمستلزمات الطبية وفق أعلى المعايير العالمية واشتراطات التصنيع والتعليمات الصحية من وزارة الصحة، وذلك بإشراف فني وطبي من مختصين.

وأشار المشرفون على الفعالية، إلى أن "المشاركة في هذه المبادرة تعطي النزلاء فرصة لتطوير مهاراتهم الصناعية، بحيث تتعزز قدراتهم على إعادة الاندماج في المجتمع، بفضل الخبرات المهنية والعملية التي اكتسبوها من المشاركة في مشاريع تنموية وذات مردودات معنوية ومادية ومجتمعية".

المصدر: "وام"