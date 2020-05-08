الإمارات.. سيارة ذاتية القيادة توزع الكمامات والقفازات الطبية

خصصت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات سيارة ذكية ذاتية القيادة، لتوزيع المستلزمات الطبية الوقائية، مثل الكمامات والمطهرات والقفازات، على سكان مجمع بالشارقة والعمال فيه.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص أمين حسين الأميري، على "حرص الوزارة على توظيف الوسائل والتقنيات الذكية في البرامج التوعوية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد"، معتبراً أن "السيارة ذاتية القيادة خيار صائب لتعزيز الوقاية من الفيروس، لأنها تتيح التقليل إلى حد كبير من فرصة الاتصال بين الناس وتوفير الوقت".

وقال: "الوضع الراهن يمثل فرصة لاستخدام هذه التقنية في إطار الاستجابة لمتطلبات الأزمة الصحية العالمية، وزيادة سلامة أفراد المجتمع من الفيروس".

المصدر: "الإمارات اليوم"