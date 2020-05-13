استطلاع: 63% من الأردنيين لا يأخذون خطورة كورونا على محمل الجد

أظهرت نتائج استطلاع جديد في الأردن أن 84% من المستطلعين، عبروا عن ثقتهم بقرارات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، فيما قال 63% منهم أنهم لا يأخذون خطورة الوباء على محمل الجد.

ورأى 74.4% من المشاركين في الاستطلاع أن الإجراءات الحكومية المتبعة منذ بدء وباء كورونا قبل نحو شهرين، كانت كافية للسيطرة على انتشار المرض في الأردن.

وأبدى 82% من المستطلعين رضاهم عن أداء الحكومة في التعامل مع أزمة كورونا، وأكد 82% أن الأمور في الأردن تسير بالاتجاه الصحيح في ما يتعلق بمكافحة الفيروس.

وعبر 51% عن رضاهم عن القرارات الحكومية المتعلقة بحماية الاقتصاد من تداعيات الأزمة.

وأكد 63% أن المواطنين أنهم لا يأخذون قرار حظر التجول بجدية تامة، في حين أيد 85% قرار الحكومة استمرار إجراءات الحظر، حتى أبريل المقبل في حال تزايد عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا.

كما أعرب 62% عن تفهمهم لقرار السلطات منع إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد والمصليات والساحات العامة، في وقت أكد فيه 56% لحظر التجوال الشامل ومنع التنقل نهائيا خلال فترة العيد تجنبا للاختلاط بين المواطنين وذلك مقابل 11% دعوا إلى إنهاء الحظر والسماح بالتنقل بكل حرية طيلة أيام العيد.

ودعا 46% إلى وعي أكبر لدى المواطنين فيما يتعلق بتنفيذ تعليمات الحكومة المتعلقة بعدم الاختلاط والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، فيما طالب 54% بتشديد الإجراءات.

وحول أكثر الأمور التي تزعج المواطنين بعد مرور شهرين من أزمة كورونا، قال 44.1% إنهم يخشون الإصابة بالفيروس بشكل مباشر أو إصابة ذويهم، فيما توقع 37.5% استمرار ظهور إصابات بالعدوى في البلاد.

والاستطلاع أجرته شركة "أناليسيز" للدراسات والأبحاث يومي 10 و11 مايو الجاري، وشمل 16427 شخصا من جميع محافظات المملكة تراوحت أعمارهم بين 14 و70 عاما، وأعلنت نتايجه اليوم الأربعاء.

المصدر: خبرني