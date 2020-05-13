وصول فريق قضائي عراقي إلى كردستان للإشراف على محاكمة عناصر من "داعش"

أعلن منسق التوصيات الدولية في كردستان العراق ديندار زيباري، وصول فريق قضائي عراقي يضم جهة دولية، للإشراف على التحقيق ومحاكمات عناصر تنظيم "داعش" منتصف العام المقبل.

وقال زيباري، إنه "تقرر تشكيل فريق قضائي وطني على مستوى العراق للعمل مع فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة (يونيتاد) للتعاون والتنسيق في تعزيز قدرات القضاة العراقيين بالتعامل مع الجرائم المتركبة من قبل التنظيم".

وأضاف: "هذه الجرائم تصل وفق القوانين الدولية لمستوى (جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية)".

وتابع، أن "الفريق القضائي العراقي يشمل إقليم كردستان أيضا"، مبينا أن "فريق (يونيتاد) سيجهز برنامج تدريب القضاة، كونهم سيشتركون وبشكل مباشر في التحقيقات".

وشدد زيباري، على أنه "في حال استوجب الأمر سيحضرون مجريات المحاكمات، والتي من المقرر أن تجري أول محاكمة لعناصر "داعش" في منتصف عام 2021".

المصدر: "رووداو"