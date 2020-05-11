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السعودية تسجل 9 وفيات وما يقرب من 2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قطر.. عدد إصابات كورونا يتجاوز الألف لليوم الرابع

أخبار العالم العربي

قطر.. عدد إصابات كورونا يتجاوز الألف لليوم الرابع
Reuters Fadi Al-Assaad
العاصمة القطرية
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لليوم الرابع على التوالي، تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسجلة في قطر، الألف، خلال الـ24 ساعة الماضية، في وقت لم تسجل أي حالة وفاة جديدة.

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وأعلنت وزارة الصحة القطرية، الاثنين، عن تسجيل 1103 إصابات جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، مقارنة مع 1189 إصابة أمس الأحد، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 23623.

ولفتت الصحة القطرية إلى أن العدد الإجمالي للحالات النشطة التي تخضع للعلاج بلغ 20769 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبالتالي فإن إجمالي عدد الوفيات استقر عند 14.

وتم تسجيل 87 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 2840.

وأكدت وزارة الصحة القطرية أنها أجرت خلال آخر 24 ساعة فحوصات لـ3275 شخصا، لافتة إلى أن إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت في البلاد حتى الآن بلغ 131044.

المصدر: RT

 

 

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