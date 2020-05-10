حصيلة الوفيات بكورونا في قطر ترتفع لليوم الثاني والإصابات الجديدة فوق الـ1000

سجل في قطر خلال آخر 24 ساعة أكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لليوم الثالث على التوالي، مع رصد حالة وفاة جديدة جراء الوباء.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 1189 إصابة جديدة بالفيروس التاجي (مقارنة مع 1130 إصابة أمس السبت و1311 الجمعة).

وارتفع بذلك إجمالي عدد حالات كورونا التي تم تسجيلها في البلاد إلى 22520، بما في ذلك 19753 حالة نشطة.

وشهدت حصيلة ضحايا "كوفيد-19" في قطر ارتفاعا بحالة وفاة واحدة لليوم الثاني على التوالي وبلغت حتى الآن 14 وفاة، وكشفت الوزارة أن الضحية الجديد هو مقيم في سن 54 عاما كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة، مشيرة إلى أنه كان يعاني من أمراض مزمنة.

وتماثل 254 شخصا للشفاء من كورونا في قطر خلال اليوم الأخير، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 2753 شخصا.

آخر مستجدات فيروس كورونا في قطر

Latest update on Coronavirus in Qatar#سلامتك_هي_سلامتي#YourSafetyIsMySafetypic.twitter.com/rBhg4dQoCj — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) May 10, 2020

المصدر: RT