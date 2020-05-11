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شاهد بالفيديو.. اعتداء بالضرب على عامل بمحطة وقود في الكويت

أخبار العالم العربي

شاهد بالفيديو.. اعتداء بالضرب على عامل بمحطة وقود في الكويت
Reuters
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أثار فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب في الكويت على خلفية اعتداء مواطن كويتي بالضرب على وافد يعمل في محطة وقود.

ويظهر الفيديو لحظة اعتداء المواطن على العامل، وتدخل رجل أمن تواجد في المنطقة لإنقاذ العامل.

ومن الواضح حسب الفيديو أن المعتدي هو متطوع من ضمن اللجان التطوعية التي تخدم سكان الكويت في ظل جائحة كورونا.

ودعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة القبض على المواطن ومحاسبته ضمن القانون، معتبرين أن الحادث عبارة عن تصرف فردي لا يمثل أهل الكويت.

المصدر: RT

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