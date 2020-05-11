شاهد بالفيديو.. اعتداء بالضرب على عامل بمحطة وقود في الكويت

أثار فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب في الكويت على خلفية اعتداء مواطن كويتي بالضرب على وافد يعمل في محطة وقود.

ويظهر الفيديو لحظة اعتداء المواطن على العامل، وتدخل رجل أمن تواجد في المنطقة لإنقاذ العامل.

ومن الواضح حسب الفيديو أن المعتدي هو متطوع من ضمن اللجان التطوعية التي تخدم سكان الكويت في ظل جائحة كورونا.

.. ويستمر بعض المتطوعين في ممارسة الأذى على الضعفاء pic.twitter.com/mMqX6vInFK — زجران2 (@anbaQ8) May 10, 2020

ودعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة القبض على المواطن ومحاسبته ضمن القانون، معتبرين أن الحادث عبارة عن تصرف فردي لا يمثل أهل الكويت.

هل هذا تصرف مقبول من مواطن متطوع بالاعتداء على عامل بمحطة البنزين. الكويتيين قاطبه يرفضون هذا التعدي. تم ارسال مقطع الفيديو الي المسؤولين بجهاز المباحث. pic.twitter.com/wJNJlup1at — حمد السريع (@bomshary871) May 10, 2020

المصدر: RT