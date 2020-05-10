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أمير الإيزيديين يطالب الكاظمي باختيار شخصية إيزيدية في تشكيلته الوزارية

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أمير الإيزيديين يطالب الكاظمي باختيار شخصية إيزيدية في تشكيلته الوزارية
Reuters ARI JALAL
الإيزيديون في العراق - أرشيف
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بعث أمير الإيزيديين في العراق والعالم الأمير حازم تحسين سعيد الأحد، برقية تهنئة لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، وطالبه فيها باختيار شخصية إيزيدية في حكومته.

وأعرب سعيد، عن أمله بأن "تتضمن الحكومة الجديدة كفاءات إيزيدية في إحدى الحقائب الوزارية المتبقية، وكذلك في مفاصل الدولة لتعزيز روح المواطنة وترسيخ قيم التنوع من خلال إشراك الأقليات العرقية والدينية في مراكز صنع القرار".

وأضاف: "نؤكد لكم بأن أبناء شعبكم من المكون الإيزيدي، لايزالون يعانون من آثار الإبادة الجماعية التي تعرضوا لها في عام 2014 على يد تنظيم داعش".

وتابع: "أتمنى أن تضع الحكومة الجديدة ملف قضية الإبادة الجماعية ومصير المختطفات والمختطفين والناجيات والناجين نصب أعينها، وإيجاد الحلول السريعة للنازحين الذين يعيشون في المخيمات منذ عام 2014، وإعادة إعمار مدينة سنجار المنكوبة".

أمير الإيزيديين يطالب الكاظمي باختيار شخصية إيزيدية في تشكيلته الوزاريةنص رسالة أمير الإيزيديين في العراق للكاظمي

المصدر: RT

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