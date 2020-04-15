الرئيس العراقي يدعو للإسراع بإقرار قانون الناجيات الإيزيديات

دعا الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الأربعاء، إلى الإسراع بإقرار قانون الناجيات الإيزيديات، الذي رفعته رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب، العام الماضي.

وقال صالح: "يطيب لي أن أهنئ أبناء الديانة الإيزيدية في الوطن والمهجر بمناسبة حلول السنة الإيزيدية الجديدة، متمنيا لهم عاما سعيدا مفعما بالأمن والسلام والاستقرار".

رئيس الجمهورية @BarhamSalih يهنئ الإيزيديين بحلول السنة الجديدة . pic.twitter.com/nIIYJ4GYjO — رئاسة جمهورية العراق (@IraqiPresidency) April 15, 2020

وأضاف: "قدم الإيزيديون تضحيات كبيرة، وأبدوا شجاعة فائقة في الدفاع عن مناطقهم وقراهم وعن العراق بشكل عام ضد عصابات داعش الإرهابية، وهم مدعوون اليوم لمواجهة التحديات التي تواجه بلادنا والتآزر والتكاتف والتعاون مع الكوادر الصحية والطبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد".

وأكد صالح، "دعمه للمطالب المشروعة للأخوة الإيزيديين، وتأمين حقوقهم في الإسراع بإقرار قانون الناجيات الإيزيديات الذي قدمته رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب"، مشددا على ضرورة "تكثيف الجهود والمساعي لمعرفة مصير المختطفين وتسهيل عودتهم إلى عوائلهم".

المصدر: RT