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الرئيس العراقي يدعو للإسراع بإقرار قانون الناجيات الإيزيديات

أخبار العالم العربي

الرئيس العراقي يدعو للإسراع بإقرار قانون الناجيات الإيزيديات
Reuters ARI JALAL
فتيات إيزيديات - أرشيف
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دعا الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الأربعاء، إلى الإسراع بإقرار قانون الناجيات الإيزيديات، الذي رفعته رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب، العام الماضي.

وقال صالح: "يطيب لي أن أهنئ أبناء الديانة الإيزيدية في الوطن والمهجر بمناسبة حلول السنة الإيزيدية الجديدة، متمنيا لهم عاما سعيدا مفعما بالأمن والسلام والاستقرار".

وأضاف: "قدم الإيزيديون تضحيات كبيرة، وأبدوا شجاعة فائقة في الدفاع عن مناطقهم وقراهم وعن العراق بشكل عام ضد عصابات داعش الإرهابية، وهم مدعوون اليوم لمواجهة التحديات التي تواجه بلادنا والتآزر والتكاتف والتعاون مع الكوادر الصحية والطبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد".

وأكد صالح، "دعمه للمطالب المشروعة للأخوة الإيزيديين، وتأمين حقوقهم في الإسراع بإقرار قانون الناجيات الإيزيديات الذي قدمته رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب"، مشددا على ضرورة "تكثيف الجهود والمساعي لمعرفة مصير المختطفين وتسهيل عودتهم إلى عوائلهم".

المصدر: RT

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