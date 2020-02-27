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العراق يعلن القائمة الأولى لضحايا المقابر الجماعية الإيزيديين

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العراق يعلن القائمة الأولى لضحايا المقابر الجماعية الإيزيديين
Reuters ESSAM AL-SUDANI
مقبرة جماعية لضحايا داعش في العراق - أرشيف
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أعلن الفريق الوطني للمقابر الجماعية في العراق اليوم الخميس، القائمة الأولى لضحايا المقابر الجماعية من الإيزيديين والتي ضمت 62 اسما جميعهم من الذكور.

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وقال الفريق المشكل من أعضاء في الحكومة والبرلمان العراقيين وممثلين عن الأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي اليوم في بغداد، إن "عدد المقابر الجماعية التي عثر عليها، هو 73 مقبرة جميعها لضحايا تنظيم داعش من أتباع الديانة الإيزيدية"، مبينا أن "الفريق تمكن من فتح 13 مقبرة منها".

وأضاف، أن "الفريق استخرج رفات 346 ضحية، وجرى تحديد هوية 62 منهم"، مشيرا إلى أن "أعمار أصحاب الرفات الذي تم التعرف عليه، تتراوح بين 12 و85 عاما وجميعهم من الذكور".

وأشار الفريق إلى أن "الحكومة العراقية ستقيم تشييعا رسميا للضحايا في 12 مارس المقبل، وبعدها بيومين ستقيم تشييعا شعبيا في قضاء سنجار بمحافظة نينوى".

المصدر: RT

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