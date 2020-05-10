وفاة طبيب سوري بفيروس كورونا في مصر

أعلن مصدر بمستشفى العزل بالنجيلة في محافظة مطروح المصرية، وفاة طبيب سوري يعمل بمركز الرحمة الطبي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر أن الطبيب المتوفى يدعى حسان، ويبلغ من العمر 49 عاما ووصل لمستشفي العزل بالنجيلة منذ أسبوع .

وأشار إلى أنه تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للطبيب، إلا أنه توفي بعد حدوث فشل في وظائف التنفس متأثرا بإصابته بكورونا.

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وأوضح أنه يتم حاليا تغسيل وتكفين الجثمان طبقا لتعليمات وزارة الصحة تمهيدا لنقله إلى مقر أسرته بمطروح.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT