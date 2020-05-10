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مواطن عراقي يواجه الكاظمي ويطالبه بمحاسبة عبد المهدي (فيديو)

أخبار العالم العربي

مواطن عراقي يواجه الكاظمي ويطالبه بمحاسبة عبد المهدي (فيديو)
Reuters AHMAD AL-RUBAYE
تجدد المظاهرات في العراق
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طالب مواطن مواطن عراقي رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي اليوم الأحد، بمحاسبة رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي.

وظهر المواطن في فيديو وهو يواجه الكاظمي خلال زيارته لدائرة التقاعد العامة، ويطلب منه محاسبة عبد المهدي وقتلة المتظاهرين.

وقال الكاظمي أمس السبت، إنه أمر "بعدم التساهل مع جرائم الخطف وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة وحماية المتظاهرين السلميين ومنع العنف بكافة أشكاله".

المصدر: RT

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