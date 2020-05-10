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الكاظمي يحيل عبد المهدي وطاقم حكومته إلى التقاعد

أخبار العالم العربي

الكاظمي يحيل عبد المهدي وطاقم حكومته إلى التقاعد
Reuters Handout .
رئيسا الوزراء العراقيان الحالي مصطفى الكاظمي والسابق عادل عبد المهدي
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أحال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الأحد، سلفه عادل عبد المهدي وطاقم حكومته، إلى التقاعد.

وجاء في الوثائق الحكومية: "بالنظر لمنح مجلس النواب العراقي بدروته الانتخابية الرابعة، الثقة للحكومة العراقية وأدائها اليمين الدستورية، واستنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب الدستور قررنا ما يأتي:

أولا - إحالة السادة والسيدات ورئيس أعضاء الحكومة العراقية السابقة المشار اليهم لاحقا الى التقاعد بدءا من تاريخ 2020/5/7.

ثانيا- تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا الأمر.

المصدر: RT

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