الكاظمي يحيل عبد المهدي وطاقم حكومته إلى التقاعد
Reuters Handout .
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nuex
أحال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الأحد، سلفه عادل عبد المهدي وطاقم حكومته، إلى التقاعد.
وجاء في الوثائق الحكومية: "بالنظر لمنح مجلس النواب العراقي بدروته الانتخابية الرابعة، الثقة للحكومة العراقية وأدائها اليمين الدستورية، واستنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب الدستور قررنا ما يأتي:
أولا - إحالة السادة والسيدات ورئيس أعضاء الحكومة العراقية السابقة المشار اليهم لاحقا الى التقاعد بدءا من تاريخ 2020/5/7.
ثانيا- تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا الأمر.
المصدر: RT