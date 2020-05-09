الكاظمي: أولوياتنا تأمين ظروف آمنة وسليمة لإجراء الانتخابات

عقدت الحكومة العراقية اليوم السبت، أولى جلساتها برئاسة مصطفى الكاظمي، الذي أكد أن إجراء انتخابات آمنة وسليمة، في مقدمة أولويات عمل حكومته.

وقال الكاظمي خلال الجلسة وفقا لبيان حكومي، إن "قيمة عملنا هي تحقيق النجاح في الوضع الصعب وتحويل الأزمة إلى فرصة وأمل".

وبشأن الانتخابات، أشار إلى أن "من أولويات هذه الحكومة تأمين ظروف آمنة وسليمة لإجراء الانتخابات... نحن داعمون لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهي شريك حقيقي للحكومة للوصول إلى انتخابات نزيهة وعادلة".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يعقد الجلسة الأولى لمجلس الوزراء. pic.twitter.com/ww5P2poT0D — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) May 9, 2020

وقرر مجلس الوزراء تخويل الكاظمي ووزير المالية صلاحية إطلاق معاشات المتقاعدين، وإلغاء قرار مجلس الوزراء السابق رقم (97) لسنة 2020 بشأن إيقاف التمويل، إلى جانب الموافقة على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020، وإحالته إلى مجلس النواب استنادا لأحكام المواد الدستورية.

وقرر الطلب من البرلمان استكمال التصويت على قانون الانتخابات الجديد وإرساله إلى رئاسة الجمهورية لغرض إدخاله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، وتقديم الدعم اللوجستي وتوفير كافة الإمكانات المتاحة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما يمكنها من إجراء الانتخابات بعد تحديد موعدها.

المصدر: RT