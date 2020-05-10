إطلاق مبادرة "منا وفينا" لدعم آلاف من حراس الأمن في مكة المكرمة

أطلق مركز التنمية الاجتماعية في مكة المكرمة مبادرة "حراس الأمن.. منا وفينا"، التي تستهدف دعم موظفي الحراسات الأمنية في هذه المدينة المقدسة.

وتسعى المبادرة، لتوفير دعم موظفي الحراسات الأمنية بالسلال الغذائية والوجبات والسقيا، وأطلقها المشرف العام على حملة دار الخير الشيخ هلال الصواط، الذي أعلن تبرعه بـ800 سلة غذائية كأولى المبادرات الداعمة لهذه الفئة من السكان.

وأكد عابد الحسني المشرف على أحد الأوقاف في مكة، أن هذه الفئة تحتاج لدعم كبير لاسيما أنها من ذوي الدخل المحدود ومن المتضررين في جائحة كورونا المستجد بشكل مباشر.

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وأكد أنه تم حصر قرابة 5 آلاف حارس أمن، بحاجة للمساعدة العاجلة، مشيرا إلى أن جلهم من السعوديين وبعضهم يعول أسرا كبيرة والبعض منهم تم الاستغناء عنه من عمله لتوقف الأعمال في جائحة كورونا، ولهذا جاءت هذه المبادرة بموافقة ودعم مركز التنمية الاجتماعية في مكة المكرمة.

المصدر: عكاظ