حكومة الوفاق الليبية تؤكد وفاة رئيس جهاز مخابراتها وتكشف السبب

أكدت حكومة الوفاق الليبية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها اليوم الأحد، صحة تقارير عن وفاة رئيس جهاز المخابرات التابع لها اللواء عبد القادر التهامي.

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وأعلن المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق، في بيان له، أن التهامي فارق الحياة مساء أمس إثر نوبة قلبية مفاجئة.

ووصف بيان المجلس الرئاسي رئيس المخابرات الراحل بأنه كان "أحد أبناء البلاد الأوفياء المخلصين الذي صان الأمانة وتحمل المسؤولية في فترة من أصعب الفترات التي يمر بها الوطن".

المصدر: RT