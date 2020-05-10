السلطات الأمنية الأردنية تضبط عصابة تهرب مخدرات  

تمكن رجال مكافحة المخدرات في الأردن، بعد تلقي معلومات عن مروجي مواد مخدرة في عمان، من تحديد مكان تواجد ثلاثة منهم والقبض عليهم وضبط كمية من المواد المخدرة المعدة للبيع بحوزتهم.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، إنه تم بعد ذلك تحديد مكان اثنين آخرين داخل إحدى المركبات، وعند محاولة إيقافها حاولا الفرار، وأبديا مقاومة شديدة، لكن رغم ذلك تم القبض عليهما.

ونتج عن الحادثة إصابة رجلي أمن عام من القوة، وهما بحالة جيدة، وضبط بحوزة المقبوض عليهما داخل مركبتهما على 20 كفا من مادة الحشيش المخدرة وكمية من الحبوب المخدرة، وثلاثة أسلحة نارية.

وفي القضية الثانية، فقد جرت متابعة معلومات وردت حول قيام أحد الأشخاص باستخدام منزله لزراعة أشتال الماريجوانا في العاصمة عمان.

وجرت مداهمة المنزل، وبتفتيشه عثر على مجموعة أشتال من الماريجوانا المزروعة داخل قواوير على سطح المنزل، وألقي القبض على المتورط وبدأت التحقيقات.

المصدر: موقع "خبرني"