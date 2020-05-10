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مصر.. السيطرة على حريق بحافلة وقود محملة بـ45 طن بنزين

أخبار العالم العربي

مصر.. السيطرة على حريق بحافلة وقود محملة بـ45 طن بنزين
twitter@AhmmdGamal
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تمكنت الحماية المدنية في مصر من السيطرة على حريق نشب بحافلة وقود محملة بـ45 طن بنزين في مدينة العاشر من رمضان.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، أرسلت 15 سيارة إطفاء إلى موقع الحريق فور تلقيها بلاغا حول اندلاعه، وتم فتح تحقيق بعد إخماد النيران.

ولم تتحدث التقارير الإعلامية عن وقوع خسائر بشرية، وتظهر الصور خسائر مادية في محطة الوقود التي اندلع بقربها الحريق.

المصدر: اليوم السابع

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