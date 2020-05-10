مصر.. السيطرة على حريق بحافلة وقود محملة بـ45 طن بنزين

تمكنت الحماية المدنية في مصر من السيطرة على حريق نشب بحافلة وقود محملة بـ45 طن بنزين في مدينة العاشر من رمضان.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، أرسلت 15 سيارة إطفاء إلى موقع الحريق فور تلقيها بلاغا حول اندلاعه، وتم فتح تحقيق بعد إخماد النيران.

عربية البنزين ، حصل فيها حريق وهي بتفضي الخزان بتاعها جوا محطة بنزين بمدينة العاشر من رمضان

سواق عربية البنزين ، ركب العربية وهي مولعه ، وطلع جري بيها لحد منطقة فاضية تماما قريبه ، بعيد عن السكان وعن المحطة ذات نفسها ..

منعرفش لسه السواق سليم ولا حصله حاجه

وبيكتمل المشهد البطولي١ pic.twitter.com/lPOtaJfjOZ — AHMAD AT HOME (@AhmmdGamal) May 9, 2020

ولم تتحدث التقارير الإعلامية عن وقوع خسائر بشرية، وتظهر الصور خسائر مادية في محطة الوقود التي اندلع بقربها الحريق.

المصدر: اليوم السابع