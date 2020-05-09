الكاظمي يكلف الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي برئاسة جهاز مكافحة الإرهاب

كلف رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الفريق الأول ركن عبد الوهاب الساعدي برئاسة جهاز مكافحة الإرهاب.

وقال الكاظمي في كلمة متلفزة: "قررنا إعادة الأخ البطل الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي وترقيته لمنصب رئيس جهاز مكافحة الارهاب".

وأضاف، أن "الحكومة ستكون شفافة كما وعدناكم ولن تكون حكومة غرف مظلمة وفي كل قرار نتخذه لخدمة الصالح العام".

واعتبر عراقيون قرار الكاظمي انتصارا لهم وللساعدي الذي عرف بكونه أحد أعمدة النصر على تنظيم "داعش".

وفي نهاية سبتمبر الماضي، أحال رئيس الحكومة العراقية السابق عادل عبد المهدي، الفريق الأول ركن عبد الوهاب الساعدي من قيادة عمليات جهاز مكافحة الإرهاب إلى إمرة وزارة الدفاع.

وقال الساعدي حينها، إنه "يفضل السجن على معاقبته بهذه الطريقة".

وأثار قرار نقل الساعدي غضبا كبيرا في الشارع العراقي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: RT