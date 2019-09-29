أكد رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي اليوم الأحد، أنه لن يتراجع عن قرار نقل الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي إلى وزارة الدفاع، منتقدا ارتياد الضباط السفارات.

وقال خلال مؤتمر صحفي: "لا تراجع عن نقل الفريق عبد الوهاب الساعدي، وهو أخطأ بنقل ملفه إلى الإعلام".

وتابع: "ضابط يرتاد السفارات، هذا أمر غير مقبول، وغير ممكن، ولا يمكن ترك المؤسسة العسكرية لأهواء شخصية... الضابط لا يختار موقعه وإنما يؤمر وينفذ، أما الذهاب إلى الإعلام ووسائل التواصل فهو خطأ كبير وغير مقبول".

المصدر: RT