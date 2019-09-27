أحال رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، الفريق الركن، عبد الوهاب الساعدي الذي يشغل منصب نائب قائد العمليات في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، إلى وزارة الدفاع.

ويعتبر الساعدي أحد أبرز قادة التحرير وقاد العشرات من المعارك ضد تنظيم "داعش"، كما يمتلك شعبية كبيرة في العراق دفعت في أوقات كثيرة محبيه إلى ترشيحه لرئاسة الحكومة.

وكشف كتاب رسمي تناقلته وسائل إعلام اليوم الجمعة عن إحالة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي من جهاز مكافحة الإرهاب، إلى إمرة وزارة الدفاع.

وفي تصريحات صحفية للساعدي عقب صدور الكتاب، نقلتها وكالة "ناس"، قال "لا أعرف سبب صدور هذا القرار من قبل القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، واتصلت برئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة واستفهمت عن سبب القرار، وقال عبد المهدي "أنت ضابط كفوء وجيد وأن ما حدث مجرد تدوير".

واعتبر الساعدي قرار إحالته إلى إمرة وزارة الدفاع "عقوبة وإساءة وإهانة له، ولرتبته العسكرية".

وتفاعل العراقيون في مواقع التواصل الإجتماعي مع الخبر ودافعوا عن الساعدي وغردوا تحت هاشتاغ #كلنا_عبدالوهاب_الساعدي.

واستنكر رئيس تيار الحكمة الوطني المعارض، عمار الحكيم، نقل الساعدي إلى دائرة الإمرة في وزارة الدفاع.

وقال الحكيم في تغريدة على تويتر: "من منطلق افتخار الشعوب بصانعي إنجازاتها، من حقنا أن نستغرب قرار تجميد الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي الذي تشهد له سوح الوغى في مشوار دحر الإرهاب الداعشي لصولاته وإقدامه وشجاعته، حتى كان في طليعة من حررها من دنس الظلاميين، فبدلاً من مكافئته، يتم نقله".

من جهته دعا رئيس "جبهة الإنقاذ والتنمية"، رئيس البرلمان السابق، أسامة النجيفي، اليوم الجمعة، عبد المهدي إلى اعادة النظر في قراره، معتبرا أن هذا يعد "تجميدا لبطل عراقي شجاع"، وطالب بإعاة الساعدي الى موقعه "معززا مكرما".

المصدر: RT