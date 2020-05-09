 
مباشر

كورونا.. فحص الأطقم الطبية لأحد مستشفيات المنوفية بمصر (فيديو)

أخبار العالم العربي

كورونا.. فحص الأطقم الطبية لأحد مستشفيات المنوفية بمصر (فيديو)
AFP Ahmed HASAN
تدابير احترازية ضد كورونا في مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nu61

أمر محافظ المنوفية في مصر أحمد أبو ليمون بأخذ عينات من الأطقم الطبية والتمريض بمستشفى عزل الباجور، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وأظهر مقطع فيديو مطالبة ممرضات المستشفى بأخذ عينات لهن بعد انتهاء مهلة عملهن المقدرة بـ14 يوما.

وأفاد المحافظ بتجهيز المدينة الجامعية بشبين الكوم حتى تقيم الفرق الطبية بها، مع توفير الوجبات الغذائية خلال مدة إقامتهم.

ووافق المحافظ في وقت سابق على صرف مكافأة مالية قدرها 100 ألف جنيه كحافز للأطقم الطبية بمستشفى الباجور العام ومركز اليونسكو بسرس الليان، تقديرا لدورهم في هذه المرحلة الراهنة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

كما وجه خلال زيارة سابقة لمستشفى الحميات بشبين الكوم بصرف مكافأة مالية وشهادة تقدير للعاملين بقسم العزل تكريما لهم.

ناصر حاتم

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا