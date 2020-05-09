كورونا.. فحص الأطقم الطبية لأحد مستشفيات المنوفية بمصر (فيديو)

أمر محافظ المنوفية في مصر أحمد أبو ليمون بأخذ عينات من الأطقم الطبية والتمريض بمستشفى عزل الباجور، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وأظهر مقطع فيديو مطالبة ممرضات المستشفى بأخذ عينات لهن بعد انتهاء مهلة عملهن المقدرة بـ14 يوما.

وأفاد المحافظ بتجهيز المدينة الجامعية بشبين الكوم حتى تقيم الفرق الطبية بها، مع توفير الوجبات الغذائية خلال مدة إقامتهم.

ووافق المحافظ في وقت سابق على صرف مكافأة مالية قدرها 100 ألف جنيه كحافز للأطقم الطبية بمستشفى الباجور العام ومركز اليونسكو بسرس الليان، تقديرا لدورهم في هذه المرحلة الراهنة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

كما وجه خلال زيارة سابقة لمستشفى الحميات بشبين الكوم بصرف مكافأة مالية وشهادة تقدير للعاملين بقسم العزل تكريما لهم.

ناصر حاتم

المصدر: RT