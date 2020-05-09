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لليوم الثاني.. قطر تسجل أكثر من ألف إصابة بكورونا

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لليوم الثاني.. قطر تسجل أكثر من ألف إصابة بكورونا
Reuters
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أعلنت السلطات الصحية القطرية اليوم السبت، عن تسجيل وفاة، و1130 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

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بارتفاع قياسي حاد.. حصيلة الإصابات بكورونا في قطر تتجاوز الـ20 ألفا
بارتفاع قياسي حاد.. حصيلة الإصابات بكورونا في قطر تتجاوز الـ20 ألفا

يأتي ذلك بعد يوم من تسجيل حصيلة الإصابات بكورونا في قطر قفزة قياسية بـ1311 حالة.

وأكدت وزارة الصحة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا، أن إجمالي عدد حالات كورونا التي تم رصدها في البلاد حتى الآن أصبح 21331، بما في ذلك 18819 حالة نشطة.

وذكرت الوزارة أن الضحية الجديد للوباء هو مقيم في سن 52 عاما كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة، لافتة إلى أنه كان يعاني من أمراض مزمنة.

وتماثل 129 شخصا للشفاء من الفيروس التاجي في قطر خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 2499 شخصا.

المصدر: RT + قنا

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