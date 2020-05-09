 
مباشر

إصابة خزانات وقود في مطار معيتيقة واندلاع حرائق (صور)

أخبار العالم العربي

إصابة خزانات وقود في مطار معيتيقة واندلاع حرائق (صور)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nu5h

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أن خزانات وقود الطيران بمطار معيتيقة الدولي في طرابلس أصيبت في هجوم وقع اليوم السبت، مما تسبب في اندلاع حرائق.

وقالت المؤسسة "إصابة حظيرة خزانات وقود الطيران التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط، بمستودع مطار معيتيقة الدولي، وجاري التعامل مع الحرائق من قبل رجال الإطفاء الشجعان".

إقرأ المزيد
ليبيا.. قصف عنيف يستهدف مطار معيتيقة بطرابلس
ليبيا.. قصف عنيف يستهدف مطار معيتيقة بطرابلس

ولم تذكر المؤسسة في البيان الذي نشرته على صفحتها في "فيسبوك" أي تفاصيل عن الهجوم.

وفي وقت سابق اليوم ذكرت مصادر إخبارية محلية، أن مواقع داخل مطار معيتيقة تتعرض منذ الصباح الباكر لقصف عنيف بالمدفعية الصاروخية. 

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا