إصابة خزانات وقود في مطار معيتيقة واندلاع حرائق (صور)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أن خزانات وقود الطيران بمطار معيتيقة الدولي في طرابلس أصيبت في هجوم وقع اليوم السبت، مما تسبب في اندلاع حرائق.

وقالت المؤسسة "إصابة حظيرة خزانات وقود الطيران التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط، بمستودع مطار معيتيقة الدولي، وجاري التعامل مع الحرائق من قبل رجال الإطفاء الشجعان".

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ولم تذكر المؤسسة في البيان الذي نشرته على صفحتها في "فيسبوك" أي تفاصيل عن الهجوم.

وفي وقت سابق اليوم ذكرت مصادر إخبارية محلية، أن مواقع داخل مطار معيتيقة تتعرض منذ الصباح الباكر لقصف عنيف بالمدفعية الصاروخية.

المصدر: وكالات