ليبيا.. قصف عنيف يستهدف مطار معيتيقة بطرابلس

تتعرض مواقع داخل مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس منذ الصباح الباكر لقصف عنيف بالمدفعية الصاروخية، فيما تتصاعد أدخنة سوداء فوق المكان.

وأعلنت مواقع إخبارية محلية أن القصف الصاروخي على "معيتيقة" لا يزال متواصلا حتى الآن، مشيرة إلى أن القصف طال خطوط المواجهة جنوب طرابلس في باب بن غشير وأبوسليم.

ويأتي هذا القصف العنيف بعد أن شن الطيران المسير التابع لحكومة الوفاق غارات استهدفت "بوابة في الحدود الادارية" لمدينة الرجبان التي يقاتل ابناؤها في صفوف الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأفادت مصادر محلية بأن قصف الموقع بالطيران المسير، أودى بحياة 5 مقاتلين من الرجبان و4 آخرين من مدينة الزنتان، المنقسمة بين الوفاق وحفتر.

بالمقابل، أعلن المتحدث باسم قوات الوفاق، عقيد طيار محمد قنونو، تحييد 70عنصرا بين قتيل وجريح من قوات حفتر التي وصفها بالمليشيلت، بعد تنفيذ "سلاح الجو" ست ضربات جوية أمس "داخل قاعدة الوطية الجوية وفي محيطها وطرق الامداد اليها".

المصدر: RT