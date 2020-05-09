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البرنس محمد رمضان يوجه رسالة إلى ملك المغرب

أخبار العالم العربي

البرنس محمد رمضان يوجه رسالة إلى ملك المغرب
العاهل المغربي الملك محمد السادس والفنان المصري محمد رمضان
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وجه الفنان المصري محمد رمضان رسالة إلى العاهل المغربي محمد السادس أعرب خلالها عن تمنياته له "بدوام الصحة والعافية والسعادة".

وعلق رمضان على صورة نشرها على صفحته على "إنستغرام" تجمعه مع ملك المغرب قائلا: "جلالة الملك محمد السادس كل عام وأنت والشعب المغربي بخير، تمنياتي لك من الله بموفور الصحة".

وأضاف رمضان: "كنت أحب المغرب وشعبها بعد معرفة جلالتك وكرم ضيافتك وتواضعك وحبك لبلدي مصر.. أصبحت عاشقا للمغرب ولشعبها".

وتابع: "ملحوظة هذه الصورة قبل أزمة كورونا".

المصدر: "وكالات مصرية + محمد رمضان إنستغرام".

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