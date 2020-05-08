وزارة الصحة في صنعاء: اكتشاف إصابة بكورونا هي الثانية لدى مواطن جاء من عدن

أعلنت وزارة الصحة اليمنية في صنعاء، عن تسجيل إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لدى مواطن قادم من محافظة عدن جنوبي البلاد، كانت الثانية من نوعها.

وأكدت الوزارة في بيان مقتضب، أن "المصاب يتلقى العلاج في مستشفى الكويت بصنعاء".

ودعت الوزارة المواطنين إلى "الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية للوقاية من العدوى، وكذلك الحد من التواجد والاختلاط في الأسواق والمراكز التجارية".

وكانت الحالة الأولى التي أعلنت عنها جماعة "أنصار الله" الحوثية التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم المراكز الحضرية الكبرى هناك، قد سجلت لدى شخص صومالي عثر عليه ميتا داخل فندق.

وأعلن اليمن اليوم الجمعة، تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة أحد المصابين في محافظة عدن، بينما توفي مريض آخر في محافظة لحج.

وأشارت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا، إلى أن عدد حالات الإصابة بكورونا ارتفع في المناطق اليمنية التي تسيطر عليها الحكومة إلى 35 حالة وسبع وفيات.

المصدر: RT