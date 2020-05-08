اليمن يعلن تسجيل 9 إصابات جديدة بكورونا وحالتي وفاة

أعلن اليمن اليوم الجمعة تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة عدن، مشيرا إلى وفاة أحدها بالفيروس، بينما توفي مريض آخر في محافظة لحج.

وأشارت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا، إلى أن عدد حالات الإصابة بكورونا ارتفع في المناطق اليمنية التي تسيطر عليها الحكومة إلى 35 حالة وسبع وفيات.

وتوزعت الحالات كالتالي: "سجلت في عدن 25 حالة إصابة و4 حالات وفاة، أما في حضر موت فقد سجلت 4 حالات وشفاء حالة واحدة من دون وفيات، كما سجلت في محافظة لحج 3 إصابات وحالتا وفاة، وكذلك في تعز تم تسجيل إصابتين بالفيروس وحالة وفاة واحدة".

من جهتها، أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، والتي تسيطر على العاصمة صنعاء، ومعظم المراكز الحضرية الكبرى هناك، عن حالة إصابة واحدة لدى شخص صومالي عثر عليه ميتا داخل فندق.

المصدر: "رويترز + وكالات"