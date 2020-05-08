ليبيا.. قوات حفتر تنفي استهدافها سفارات وشركات أجنبية في طرابلس

نفى المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي" اللواء أحمد المسماري، استهداف قواته أمس سفارات وشركات أجنبية في طرابلس، متهما أطرافا بافتعال ذلك لإظهار الجيش مخالفا للقوانين الدولية.

وقال المسماري في بيان صحفي، إن الجيش الليبي متعهد بعدم فعل ذلك لأن عملياته "تستهدف حماية الوطن وضيوفه من الإرهاب والعصابات الإجرامية لتبرهن لليبيين والمجتمع الدولي أنها تقاتل من أجل السلام والأمن والاستقرار."

وأضاف أن "العصابات الإرهابية لا تتوانى عن ارتكاب جرائم وإفعال قذرة ضد السفارات الأجنبية والهيئات الدولية من أجل تأليب الرأي العام الدولي على القوات المسلحة وأهداف الحرب التي تخوضها ضد التكفريين والعصابات الإجرامية".

إقرأ المزيد

وأشار إلى أن "السفارات والبعثات الأجنبية، كانت طوال السنوات الماضية وقبل أن تبدأ عملية طوفان الكرامة عرضة للاستهداف والاعتداء والسرقة والنهب من المليشيات المسيطرة على العاصمة".

المصدر:RT