العضايلة: أخبار عدم خضوع سائقي الشاحنات لفحص كورونا غير صحيحة

أكد وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، أن المعلومات حول أن 245 من سائقي الشاحنات لم يخضعوا لفحوصات كورونا، "غير صحيحة".

وأشار العضايلة، إلى أن "دخول هؤلاء السائقين إلى الاردن كان قبل تاريخ العاشر من أبريل الماضي، أي قبل إلزام السائقين العائدين من الخارج بإجراء الفحص بعد اكتشاف الحالة الأولى بينهم".

وأضاف: "تم منذ ذلك الوقت فحص 1750 سائقا، وبقي 245 سائقا، وقد تمّ الوصول إليهم وفحص معظمهم، ومن تبقى منهم تبين أنه خارج المملكة".

وفي السياق، شدد العضايلة، على ضرورة التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة العامة، وعدم إقامة التجمعات، ومخالطة الآخرين، تحت طائلة المسؤولية.

وقال: "قامت خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، باستحداث تطبيق إلكتروني (radar-C) للتبليغ عن التجمعات بمختلف أشكالها، أو اشتباه بحالات إصابة، مع إمكانية تحديد الموقع بدقة، لتمكين الأجهزة المعنية من التعامل معها".

وأضاف: "ندعوكم من باب المسؤولية الاجتماعية والوطنية، وبهدف الحفاظ على صحتكم وسلامتكم، الإبلاغ عن أي تجمّعات، أو الاشتباه بحالات إصابة أو مخالطة".

المصدر: "خبرني"