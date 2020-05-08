السعودية.. شفاء أكثر من 9 آلاف شخص من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة، تسجيل 1322 حالة تعاف في يوم واحد، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء من كورونا في المملكة منذ تسجيل أول إصابة 9120 حالة.

وسجلت العاصمة الرياض 2113 حالة تعاف، تليها مكة المكرمة بـ2101 حالة، ثم جدة بـ1806 حالة، فالمدينة بـ1179 حالة، وتوزعت باقي حالات التعافي على مدن المملكة ومحافظاتها.

وأعلنت الوزارة عن تسجيل 1701 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية ليصبح إجمالي الإصابات في البلاد 35432.

وسجلت الوزارة 10 وفيات جديدة، لترتفع حصيلة ضحايا الجائحة في المملكة إلى 229.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1701) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (10) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1322) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (9120) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/sapQAml9F8 — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) May 8, 2020

المصدر: "وكالات سعودية"